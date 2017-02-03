Руководство Крыма поручило выяснить причины существенных потерь воды в процессе её подачи в Керчь и Феодосию. Об этом распорядился Глава Крыма Сергей Аксёнов на встрече с председателем Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК Игорем Вайлем.

Сергей Аксёнов отметил, что, согласно статистическим данным, из 15 миллионов кубометров воды, которую подают в Керчь и Феодосию, на места доходит лишь 5 миллионов кубометров.

Читайте: «Тарифы ЖКХ нужно увеличивать вместе с доходами крымчан», — Сергей Аксёнов

«Остальные 10 млн кубометров распределились следующим образом: 5 млн кубометров составляют потери в связи с тем, что трубы не менялись на протяжении длительного времени, а ещё 5 млн – это якобы технологические потери. С трудом понимаю, как могут быть технологические потери в таком объёме», – обозначил проблему Аксёнов.

Глава Крыма дал распоряжение об организации рабочей группы, которая выяснит причины выше указанных водопотерь. Также Аксёнов отметил, что важно понять, причиной потери воды является изношенное хозяйство, неквалифицированные специалисты или какие-либо другие нюансы.

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

