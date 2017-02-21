Сергей Аксёнов обвинил Казурина в задержке строительства домов для переселенцев

Сергей Аксёнов обвинил Казурина в задержке строительства домов для переселенцев
Февраль 21 09:55 2017

В деле бывшего вице-премьера Республики Крым Олега Казурина могут «всплыть» новые фигуранты. Возможные дополнительные аресты не повлияют на строительство домов для переселенцев. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксенов.

Сергей Аксёнов в общении с журналистами отметил, что осведомлен о том, что к незаконной деятельности Казурина привлечены и другие крымские чиновники. Однако сам Глава Крыма о них не может говорить, так как это должно доказать следствие.

Также руководитель региона отметил, что расследование не повлияет на строительство домов для переселенцев в Керчи.

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«Поскольку в Керчи все процессы идут, все дома там будут достроены в срок, до 27 февраля. Задержка уже была, в том числе по вине господина Казурина, но все вопросы будут решены. В общем на формировании программы это не повлияет», — заявил глава Крыма.

Напомним, по предварительной информации, Олег Казурин требовал деньги за назначение «нужного» подрядчика для строительства домов для переселенцев с санитарной зоны строительства Керченского моста. Тем временем, пока в кулуарах решались подрядчики, жители ул. Цементная Слободка продолжали жить по соседству со стройкой, дышать пылью и выхлопными газами. Сдача в эксплуатацию домов переносилась дважды.

15 февраля экс-чиновник был задержан в аэропорту Симферополя. Он подозревается в получении части заявленной взятки в размере 27 миллионов. Общая сумма должна была составить 100 миллионов рублей.



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