Сергей Аксёнов объяснил, почему отключают свет

Электричества, которое поступает по энергомосту, и генерации собственной электроэнергии не хватает на развитие региона. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов, отчитываясь перед парламентом о деятельности Совмина в 2016 году.

Крыму электричества в целом достаточно на текущие потребности, но, к сожалению, этого мало для развития республики. Чиновник отметил, что в пиковые периоды возникает дефицит мощности в размере 200 мегаватт.

Также Сергей Аксёнов извинился перед жителями республики за неудобства, которые принесли веерные отключения света.

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По словам Главы Республики, перебои с поставкой электроэнергии возникают из-за того, что в строй вводятся новые объекты социальной сферы, экономики, а также растёт число ремонтных работ на электросетях по причине их изношенного состояния.

В приоритете на данный период остаётся необходимость собственной генерации электроэнергии. Для этого продолжается строительство Симферопольской и Севастопольской ПГУ-ТЭС.

«В рамках ФЦП также запланирована реконструкция пяти объектов топливно-энергетического комплекса. Это высоковольтные линии строящихся электростанций, две газораспределительные станции, магистральный газопровод Керчь-Симферополь-Севастополь с отводами к строящимся ТЭС. Строительство начнётся в текущем году», – уточнил он.

Напомним, в период сильных морозов, в Керчи участились перебои со светом. Веерные отключения наблюдались в течение нескольких дней.

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