Сергей Аксёнов отправится в разведку по Крыму

Сергей Аксёнов планирует взять недельный отпуск. В течении этих семи дней чиновник намерен посетить все муниципалитеты с проверкой. Об этом он рассказал в ходе программы «Серьёзный разговор» на телеканале «Крым 24».

Глава Крыма намерен необычно провести свой летний отпуск. Сергей Аксёнов планирует сесть за руль автомобиля и проинспектровать каждый из муниципалитетов РК.

«В этом году планирую взять отпуск на неделю с определённой целью. Тихонько сяду сам за руль и поеду по всем нашим регионам. Обещаю: посещу все муниципальные образования в одиночку», – сказал Аксёнов.

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Он намерен сформировать личное мнение о крымский дорогах, уборке мусора и эффективности работы чиновников.

Свой план Сергей Аксёнов назвал разведкой, потому что поедет один.

Следовательно, у чиновника будет возможность объективно оценить обстановку в регионе, понять с какими трудностями сталкиваются туристы и насколько со своими обязанностями справляется руководство муниципалитетов.

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