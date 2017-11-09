Сергей Аксёнов поручил проверить тарифы на замену газовых счётчиков

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов поручил руководству государственного предприятия «Крымгазсети» обосновать действующие тарифы на проверку и замену газовых счётчиков. Об этом стало известно в ходе совещания по итогам выездного приема граждан членами Совета министров Крыма.

По мнению главы Республики, стоимость процедуры замены приборов учёта завышена: «Посчитайте обоснованность тарифов. Подойдите ко мне на этой неделе с расчётами. Две гайки каких-то затянуть – 1,4 тысячи рублей. На мой взгляд, это дорого. Я не считал обоснованность тарифов, но нужно изучить вариант с минтопэнерго».

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Сергей АКСЁНОВ также распорядился пересмотреть саму процедуру подачи заявлений на проверку и замену газовых счётчиков и сделать так, чтобы крымчанам не приходилось с этими целями посещать абонентские отделы филиалов «Крымгазсетей». По его мнению, в учреждения часто приходят пожилые люди, пенсионеры, которым из-за одного заявления приходиться по несколько часов стоять в очереди.

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Глава Республики предложил обратить внимание на опыт «Крымэнерго». Специалисты этого предприятия приходят домой к людям, проводят соответствующие работы, а обратившиеся оплачивают процедуры замены счётчиков через банк: «Если граждане платят за услугу, то избавьте их от хождения куда-то» – подчеркнул Сергей АКСЁНОВ.

Тарифы на природный газ в Керчи

У кого установлены счётчики: До 6 тыс. м³ потребления в год цена за кубометр природного газа составляет 3,547 р, от 6 тыс. м³ — 8,417 р.

Для льготных категорий граждан скидка по счетчику на одного человека составляет для одной плиты 16,6 м³/год, а для плиты с колонкой — 27,9 м³/год.

У кого не установлены счетчики:

Если в доме только 1 газовая плита – 58,88 р. за каждого человека, прописанного в квартире. А за плиту с колонкой по такой же системе – 98,96 р.

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