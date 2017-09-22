Сергей Аксёнов проинспектировал Керченский металлургический завод

Глава Крыма с рабочим визитом посетил Керчь. Целью поездки стала инспекция Керченского металлургического завода. Об этом сообщает пресс-служба Главы Республики Крым.

В ходе осмотра предприятия Сергею Аксёнову удалось пообщаться с работниками. Он отметил, что завод имеет большой потенциал, поэтому его важно возродить и обеспечить заказами на должном уровне.

По словам чиновника, соответствующее распоряжение уже поступило министру промышленной политики РК.

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«Прорабатываем данный вопрос с Министерством транспорта Российской Федерации и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Будет проработана отдельная программа по данному предприятию, и, соответственно, будем советовать профильным крымским предприятиям проводить закупку именно у местного поставщика. Спасибо коллегам за то, что сохранили такое уникальное производство в Крыму!» – сказал Глава республики.

Сергей Аксёнов поручил до конца следующей недели в полном объёме выплатить сотрудникам завода задолженности по заработной плате.

Напомним, предприятие уже длительный срок испытывает серьезные проблемы. Отсутствие заказов вызвало большую задолженность по заработной плате.

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