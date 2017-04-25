Сергей Аксёнов проинспектировал Керченскую паромную переправу

Керченскую паромную переправу посетил глава Крыма – Сергей АКСЁНОВ. В ходе рабочего визита чиновник проверил готовность нового накопителя и подготовку переправы к курортному сезону.

Глава Крыма Сергей АКСЁНОВ и министр транспорта РК Анатолий ВОЛКОВ проинспектировали Керченскую паромную переправу, которая находится под ведомством ООО «Морская дирекция». В ходе визита глава региона и министр транспорта проверили готовность паромной переправы к курортному сезону и проинспектировали новый накопитель.

«Я думаю, что переправа и в том году справится с поставленными задачами, основная цель – перевозить пассажиров без задержек, опозданий и простоев. На мой взгляд, переправа готова. Все нюансы и недоработки, которые были в прошлом году, решены. Непредвиденные и форс-мажорные ситуации, связанные с плохой погодой также сотрудниками переправы просчитаны. Со всеми службами подписаны договора. Сегодня работает 6 паромов. Очередей нет», — рассказывает Сергей АКСНОВ.

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Также чиновник отметил, что доверяет новому директору ООО «Морская дирекция» Сергею ЯКУШЕВУ.

«Министерство транспорта также контролирует работу керченской паромной переправы. Думаю никаких проблем не возникнет. Команда готова. Я уверен в новом руководители. Угрозы срыва сезона – нет», — сообщил глава региона.

Также главе Крыма показали новую накопительную площадку, которую будут задействовать в период основного потока туристов на автомобилях. Это зона накопительной площадки, непосредственно с которой будет осуществлять погрузка транспортных средств на паром. Её открытие состоится ближе к лету.

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«Реальная пропускная способность переправы зависит от накопительных площадок, которые называются «Площадки для накопления судовых партий», когда люди, прошедшие процедуру транспортной безопасности, с билетами готовы въехать на паром. У нас была такая площадка на 300 автомобилей, мы сделали еще на 300 штук. То есть теперь 600 машин будут в мгновенной готовности загрузиться по расписанию», — отметил директор переправы Сергей ЯКУШЕВ.

Также новую площадку планируют оснастить системой видеонаблюдения и звукового оповещения и наращивать инфраструктуру внутри площадки.

Также Сергей Николаевич рассказал, что летом будет функционировать 6 паромов. При большом потоке туристов будут ускорена частота курирования судов. Но в резерве есть и седьмой паром, который можно использовать в форс-мажорных ситуациях.

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