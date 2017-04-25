Сергей Аксёнов прокомментировал запрет на строительство

Запрет на капитальное строительство в Керчи и ещё ряде муниципальных округов региона имеет временный характер. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов в ходе общения с журналистам в время рабочего визита пгт Ленино.

Как отметил чиновник, данный мораторий является временным и будет действовать максимум месяц.

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«Данное распоряжение носит сугубо временный характер, на короткое время. В четверг мы проведем градсовет, мы уже отсняли все строящиеся объекты, в первую очередь, Большой Ялты и Алушты. Я думаю, что мы эту работу закончим максимум в течение месяца, а то и за две недели. Все эти регионы будут «через мелкое сито» пропущены и через месяц эту работу всю закончим», — заявил Сергей Аксенов.

Напомним, глава Республики Крым Сергей Аксёнов запретил осуществлять строительство и реконструкцию объектов капитального строительства на территории некоторых муниципальных образований до проверки разрешительной документации. В этот перечь попала и Керчь.

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