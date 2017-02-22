Сергей Аксёнов проверит дома для переселенцев

Глава Крыма намерен проверить строительство домов для переселенцев. Об этом Сергей Аксёнов сообщил во время торжественного открытия мемориальной таблички на закладном камне, приуроченное к началу строительства автомобильных подходов к Керченскому мосту.

Сергей Валерьевич после торжественного мероприятия намерен посетить дома для переселенцев, которые строятся в Керчи в районе остановки «Нижний Солнечный».

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«Я сейчас заеду посмотрю как идёт ход строительство домов для переселенцев. Посмотрю, как идут отделочные работы внутри», — отметил Аксёнов.

Напомним, в Керчи происходит строительство двух трёхэтажных домов для 83 семей, которые на данный момент проживают по ул. Цементная Слободка, вошедшая в санитарную зову строительства Керченского моста и подходов в нему.

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