Две полосы трассы «Таврида» будут эксплуатироваться уже в декабре 2018 года. Об этом рассказал Глава Крыма Сергей Аксёнов в беседе с главным редактором издания Ukraina.ru.

Журналист спросил у чиновника, будет ли готова трасса федерального значения «Таврида» к сроку сдачи Керченского моста? Ведь неготовность трассы при резко возросшей интенсивности движения может спровоцировать транспортный коллапс. Отвечая на вопрос, Сергей Аксёнов акцентировал, что две полосы дороги «Керчь — Севастополь» будут построены к декабрю 2018 года. Следовательно, никаких транспортных проблем не возникнет.

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«У нас есть полная уверенность, что к декабрю 2018 года будет дорога в двухполосном формате. А в 2019 году введем еще одну параллельную двухполосную трассу. Проблемы, конечно, есть, но мы работаем вместе с Министерством транспорта России, и все вопросы решаем», — комментирует Глава Крыма.

Напомним, что вблизи Керчи уже начались работы по подготовке в строительству трассы «Таврида», которая соединит Керчь с Севастополем. Объектом занимается одна из крупнейших дорожно-строительных компаний России – АО «ВАД».

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