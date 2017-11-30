Сергей Аксёнов увидел «Садко» в Керчи

В Керчи занялись вопросом «умершего» бассейна «Садко». Городская администрация отчиталась Сергею АКСЕНОВУ о продвижении в работе над созданием нового бассейного комплекса в районе Аршинцево.



Как озвучили на итоговом совещании в Керчи, при Украине здание «Садко» продали некому бизнесмену всего за 75 тысяч гривен с условием, что на территории возобновят спортивно-оздоровительный комплекс. Договор до сих пор не выполнен.

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Вчера Глава Крыма поднял вопрос о возвращении территории бассейна в собственность города. Сергей БОРОЗДИН заверил, что документальный вопрос уже решается. Восстановить «Садко», к сожалению, уже невозможно, но желающие построить новый комплекс уже есть.

Вероника Котькова

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