Сергей Аксёнов уволит начальника «Крымтеплокоммунэнерго»

Сергей Аксёнов анонсировал смену в руководстве ГУП «Крымтеплокоммунэнерго». Об этом стало известно в ходе встречи с начальником службы по экологическому и технологическому надзору Республики Крым Павлом Козловым.

Глава Крыма убеждён, что кадровые перестановки помогут избежать проблем с отопительным сезоном в следующем году.

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«В этом году мы должны все вопросы по подготовке к отопительному сезону решить летом. В ГУП «Крымтеплокоммунэнерго» на следующей неделе будут кадровые перестановки, сменится начальник. В данном случае необходимо выработать план действий, чтобы в осенне-зимний период мы не занимались ремонтом теплосетей», – заявил Аксёнов.

Также Сергей Аксёнов дал поручение начальнику службы по экологическому и технологическому надзору готовится к следующему отопительному сезону.

Отметим, на сегодняшний день ГУП «Крымтеплокоммунэнерго» возглавляет Леонид Хотулев.

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