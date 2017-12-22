Сергей Аксёнов: «Важно приделать проблеме ноги»

В 2017 году в Республике Крым от должности муниципальных руководителей были отстранены 11 человек. Такая практика, по мнению главы полуострова, позволяет не занимать не своё место, считает Сергей АКСЁНОВ.

В этом году руководством Крыма в систему контроля над деятельностью местных властей был внедрён новый метод – выездные приёмы граждан членами Совета Министров Республики. Задача таких выездов – научить общению депутатов с местными жителями и «приделать проблеме ноги». Как считает Сергей АКСЁНОВ, многие проблемы регионов можно решить на месте: «Не общаешься с людьми – освобождай место. Я считаю, там, где есть желание, всегда найдётся решение. Я всегда смотрю, как идёт исполнение поручений».

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По мнению Сергея АКСЁНОВА, как только чиновник не хочет решать вопрос, он пускает документ по кругу. В правительстве Крыма работают над тем, чтобы было меньше бюрократизма. Сейчас завершится объездной круг Совмина и с 1 сентября снова начнётся эта процедура. Глава Крыма отмечает, что такой метод выездов подействовал – по сравнению с 2016 годом почти вдовое увеличилось количество выполненных обещаний чиновников.



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