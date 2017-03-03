Сергей Аксёнов вошёл в Топ-5 глав регионов

Сергей Валерьевич Аксёнов вошёл в пятёрку лидеров глав регионов. По результатам медиарейтинга, в котором участвовали все действующие главы территориальных районов РФ, глава Крыма занял четвёртую позицию в таблице по достижениям в сфере ЖКХ за январь месяц 2017 года. Об этом стало известно на сайте информационно—аналитической системы «Медиалогия».

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Таблица лидеров была построена на информационной базе системы «Медиалогия», включающей в себя около 38 800 различных источников. Медиарейтинг составлялся за период первого месяца 2017 года. Результаты рейтинга подведены 28 февраля этого года.

По результатам медиарейтинга: 1—ое место занял Губернатор Подмосковья , 2—ое место — мэр Москвы, 3 место занял Президент Татарстана, Глава Республики Крым Сергей Аксёнов занял почётное 4 место.

Выходу на четвёртое место в турнирной таблице за заслуги в сфере ЖКХ Сергею Аксёнову поспособствовало его январское заявление о том, что тарифы на услуги ЖКХ на полуострове могут расти только постепенно и с обязательным учётом увеличения доходов населения.

Также главой республики была осуществлена постоянная мониторинговая проверка по уборке мусора в проблемных районах столицы Крыма. Помимо этого в целях улучшения работы сферы ЖКХ в столице республики, за недобросовестную организацию уборки территорий Симферополя от снега и посыпки дорог песчано—солевой смесью, был уволен начальник МУП «Экоград» Александр Матвейчук.

Напомним, что Сергей Валерьевич Аксёнов действующий Глава Крыма, вступил в свою должность 9 октября 2014 года. Помимо этого Аксёнов является российским государственным и политическим деятелем и председателем Совета министров Республики Крым (с 17 марта 2014 года) .

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