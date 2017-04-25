Сергей Аксёнов запретил строительство в Керчи

Соответствующим распоряжением глава Республики Крым Сергей Аксёнов запретил осуществлять строительство и реконструкцию объектов капитального строительства на территории некоторых муниципальных образований до проверки разрешительной документации. В этот перечь попала и Керчь.

Запрет действует до 1 января 2018 года.

«Запретить до 1 января 2018 года осуществление строительства и реконструкции объектов капитального строительства (за исключением объектов капитального строительства, строительство которых ведётся с привлечением средств федерального бюджета, бюджета республики, местных бюджетов) до проверки разрешительной документации по строительству указанных объектов Архитектурным градостроительным советом Республики Крым», — идёт речь в тексте распоряжении главы республики.

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Глава Крыма Сергей Аксёнов своим распоряжением запретил до 1 января 2018 года строительство и реконструкцию объектов капитального строительства на территории ряда муниципальных образований республики. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале главы региона.

Отметим, что также запрет распространяется и на такие города региона как Алушта, Саки, Симферополь, Судак, Евпатория, Ялта, Феодосия, а также Бахчисарайский, Ленинский, Раздольненский, Сакский, Симферопольский и Черноморский районы.

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