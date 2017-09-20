Сергей Бодров младший: «Самый верный путь – оставаться самим собой»

В новость о том, что 20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье сошёл ледник, бесследно унесший съёмочную группу Сергея Бодрова младшего, до сих пор не хочется верить.

Для миллионов людей главный герой фильмов Брат и Брат-2 стал жизненным ориентиром, некой планкой, до которой хотелось и хочется, дотянуться. Во всём, что он делал – играл в кино, снимал кино, работал на телевидение, общался с журналистами или с коллегами – чувствовалась большая честность и человечность.

Редакция КерчьИНФО публикует сегодня фразы Сергея Бодрова из интервью разных лет:

Боюсь оказаться включенным в корпорацию, боюсь потерять память и чувство меры. Также растратить время впустую.

Если человеку пришлось умереть, то тот, кто его любил, не перестанет любить. Это очевидно. Во-вторых, обратного, видимо, быть не может. Я не знаю, как заканчивается любовь. Если любовь заканчивается, видимо, это не она.

Конечно, это мечта – заниматься любимым делом да еще и деньги за это получать. Это редко кому удается – и на Западе, и у нас. Большинство людей в мире по 8 часов в день проводят на нелюбимой работе. 8 часов – треть жизни! Потом они 8 часов спят – еще треть жизни. И еще немножечко времени у них остается на то, чтобы пройти по магазинам, посмотреть телевизор и детишкам “козу” состроить. Вот и вся жизнь.

Есть свои правды, а есть одна – безусловная для всех. Если твоя правда – действительно правда, то она никогда не будет “другой”, а будет частью той, общей. Конечно, если мы подразумеваем именно правду, а не интересы.

Любой кусок жизни имеет значение. Важно уметь извлечь смысл. Если с интересом и любовью воспринимать то, что вокруг тебя. Тогда все будет выстраиваться в некую конструкцию. Ты можешь еще не знать, что какая она будет, какая у нее будет труба и наличники на окнах. Но надо понимать, что это некое целостное здание.

Все мы в России и на Западе ищем внутреннюю свободу, ищем источник сил. Мы поехали туда, потому что сегодня именно там главное место мира где происходят события, крутятся деньги, снимается кино, живут звёзды. Данила Багров должен был появиться там. Ну, а где она эта сила? Трудно сказать. Я думаю внутри человека, понятно же, что не в Америке, силы-то там как раз и нет. Я все время думаю, есть ли на самом деле такой человек? Молодой парень, как Данила или постарше, дембель или служит еще где-то, живет в каком-то небольшом городке и смог бы, кто-нибудь, так же как он, ни имея ни денег, ни связей, ни языка отправиться на другой конец Земли, просто потому что надо помочь брату армейского друга. Да и никто его не просил и он никому нечего не обещал, у него что дел своих нету? Или время девать некуда? Зачем? Почему? Ответ существует — потому что так надо. По-другому просто нельзя. Это же ясно. Значит он есть наверное такой… да точно есть. Хочется быть на него похожим? Не знаю, мне лично хочется. Другой вопрос, вот смог бы ты так же, так как он? У меня вообще странное к нему отношение, он и похож на меня и не похож и проще чем-то и взрослее вроде. Ну, в общем, действительно, брат.

Все взгляды – гражданские, политические, любые – укладываются в два простых слова: не прогибаться.

За все надо платить, за успехи — утратой свободы. Но успехи-то ведь сомнительны, не абсолютны. Они содержанием жизнь не наполняют, зато ты вдруг становишься зависимым от ненужных людей, телефонных звонков. А свобода — самое важное, что есть у человека.

Самый верный путь – оставаться самим собой. Вот и я зацепился за себя, как в трамвае за поручень.

Ты становишься на углу оживленной улицы и представляешь, что тебя здесь нет.

Вернее, тебя нет вообще. Пешеходы идут, сигналят машины, открываются двери магазинов, сменяются пассажиры на остановке. То есть в принципе мир продолжает жить и без тебя.

Понимать это больно. Но важно.

Мужественные поступки совершать труднее, чем постыдные, но зато они делают тебя сильнее.

Люди сами выбирают линию поведения. Поддавшись искушению, человек может поступить некрасиво, но у него всегда есть возможность проявить себя достойно. У каждого всегда остается право выбора.

P.S. Говорят, что дочь Сергея Бодрова Ольга выбрала своим амулетом золотую монету Крымского ханства времен хана Хаджи-Гирея – примерно XV века. Сергей привез ее с археологических раскопок в Керчи. Возможно, что это действительно правда, поскольку Сергей Бодров интересовался историей городов, архитектурой, живописью. В любом случае, приятно думать, что и наш город капельку связан с именем этого человека.

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