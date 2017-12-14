Сергей Бороздин говорит «спасибо» неравнодушным керчанам

Глава Керченской Администрации Сергей БОРОЗДИН выражает благодарность неравнодушным керчанам, которые приняли участие в акции «Укрась новогоднюю ёлку» в Молодёжном парке. Среди собранных ёлочных игрушек, оказались и праздничные шары, сделанные руками журналиста КерчьИНФО.

Сергей БОРОЗДИН отмечает, что жители Аршинцево, пожелавшие оставаться «инкогнито», принесли рождественский венок, декоративные снежинки, игрушки, мишуру. Также свой вклад внесли депутаты, предприниматели и образовательные учреждения также внесли свой вклад в новогоднее оформление. Все собранные игрушки украсят елку в Молодежном парке.

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Говоря о журналисте КерчьИНФО глава Администрации отметил подход керчанки и её дочери: «Большие

новогодние шары, станут настоящим украшением зеленой красавицы. Чувствуется, что керчанки с особым трепетом отнеслись к созданию праздничной атмосферы посетителей всего парка «Молодежный»».

Все собранные игрушки украсят елку в Молодежном парке.

Напомним, торжественное открытие обновлённого парка начнётся завтра в 13:00.

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