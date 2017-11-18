Сергей Бороздин контролирует процесс благоустройства города

Глава администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН регулярно сообщает в своих социальных сетях о выездах на городские объекты, подвергающиеся благоустройству. Чиновник контролирует процесс облагораживания города и инспектирует качество работ.

Так, сегодня на своей странице в одной из социальных сетей Сергей БОРОЗДИН разместил фотографии и видеоматериалы со строительной площадки на территории Молодежного парка в Аршинцево.

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«Территория парка Молодежный преображается. Работы идут полным ходом. Продолжается укладка плитки, формируются участки под площадки. Лично контролирую ход работ», – пишет Глава городской администрации.

Кроме того, Сергей БОРОЗДИН побывал и на улице Всесоюзная, где сейчас осуществляется благоустройство двора дома №1.

Также чиновник на своей странице разместил подборку фотографий, посвященных итогу работы коммунальных служб за прошедшую неделю: здесь ремонт дорог и подъездов, уборка осенней сухой листвы и облагораживание придомовых территорий.

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