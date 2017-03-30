Сергей Бороздин — новый глава Керчи?

Глава Крыма Сергей Аксёнов официально подтвердил о том, что исполняющим обязанности администрации Керчи будет Сергей БОРОЗДИН. Он отметил, что это человек системный. Об этом стало известно в ходе визита главы региона в Керчь.

Пока ещё официально действующий глава администрации Керчи Владимир ПОДЛИПЕНЦЕВ сообщил, что намерен 4 апреля написать заявление об увольнение по собственному желанию. Такое решение он принял в связи с ухудшением состояния здоровья. Его место займёт первый заместитель председателя администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН. По факту, чиновник уже приступил к выполнению обязанностей главы горадминистрации.

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Эту новость подтвердил и глава Крыма Сергей АКСЕНОВ в ходе рабочего визита в Керчь.

«У нас уже исполняет обязанности главы администрации Керчи Сергей Вадимович БОРОЗДИН. На мой взгляд, человек системный. Проблемы со здоровьем помешали бывшему главе администрации (Владимиру ПОДЛИПЕНЦЕВУ, — прим. ред.) решить все задачи, которые были поставлены. Проводим его с честью», — отметил Сергей Аксёнов.

Биографическая справка

Сергей БОРОЗДИН родился в 15.05.1975, окончил Керченский морской технологический институт, в сентябре 2016 года по довыборам в горсовет Керчи был избран по 11-у одномандатному избирательному округу. Ранее был заместителем директора по операционной части ФГУП РК «Крымские морские порты» и «Керченский торговый порт». Решением депутатского корпуса в ходе 66 очередной сессии городского совета был назначен на должность первого заместителя главы администрации Керчи.



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