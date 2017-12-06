Сергей Бороздин остался доволен ремонтом школы №25 в Керчи

Глава керченской Администрации Сергей БОРОЗДИН отметил добросовестную работу подрядчика, проводившего ремонт школы №25. Сегодня чиновник проинспектировал учебное заведение.

На своей странице в социальной сети Facebook Сергей Вадимович напомнил о том, что на капитальный ремонт пищеблоков школы и замену окон в спортзале в этом году из городского бюджета было выделено 5 миллионов рублей: «Выделенных средств также хватило и на остекление трех учебных кабинетов, расположенных на первом этаже. Хочу отметить, что подрядчик добросовестно выполнил весь объем запланированных мероприятий. Пищеблок преобразился. В обновленных помещениях коллективу работать намного удобнее и приятнее. Новое технологическое оборудование, соответствующее всем современным требованиям, упростило процесс приготовления и улучшило качество пищи».

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На будущий год в планах руководства города – увеличить финансирование на объекты социальной сферы – школы и детские сады, чтобы создать оптимальные условия для воспитания и обучения наших детей.

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