Сергей Бороздин посетил раскопки древнейшего поселения

С начала 90-х годов в районе мыса Фонарь ведутся раскопки поселения Глейки-2, существовавшего 5-5,5 тысяч лет назад. Сегодня глава администрации города Сергей Бороздин побывал в этом уникальном месте. Руководит экспедицией профессор, доктор исторических наук, заведующий отделом первобытного традиционного общества Института археологии Крыма РАН Александр Евгеньевич Кислый, передает пресс-служба администрации города.

Александр Евгеньевич провел экскурсию и рассказал о редких находках, которые удалось раскопать за годы работы экспедиции. Среди них – чаша из человеческого черепа, захоронение матери с годовалым ребенком, в котором также были найдены пряслице и две бронзовые иголки.

Читайте: В Керчи на раскопках нашли останки младенца

В прошлом году археологи обнаружили захоронение молодого воина с крупным терочником на плече. В этом году удалось найти элементы трех лодок разных моделей. Как отметил Александр Евгеньевич, последние находки знаменуют тот невероятный путь, который проходил через Крым и Керченский полуостров.

По его словам поселение Глейки-2 примечательно еще и тем, что его материальная культура коренным образом отличается от всего того, что знают археологи. Руководитель экспедиции называет ее «Глейковский тип». Уникальная для своего времени и обнаруженная здесь керамика.

Александр Кислый поблагодарил администрацию за содействие в работе экспедиции, за помощь в подвозе воды. «Мы по возможности стараемся помогать экспедиции, ведь благодаря работе археологов открываются тайны истории нашей древней керченской земли», — отметил Сергей Бороздин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

