Сергей Бороздин провел личный прием граждан

Вчера глава администрации города Сергей Бороздин провел очередной личный прием граждан. На этой неделе 7 керчан обратились за помощью к руководителю исполнительной власти. У каждого из них свои проблемы и чаяния.

Недовольство качеством работ управляющих компаний, обслуживание одиноких людей социальными работниками, восстановление удостоверения чернобыльца, улучшение жилищных условий, состояние тротуарных дорожек, незавершенный неблагонадежным подрядчиком «Югспецмонтаж» ремонт общежития по улице Тенистая – таких тем коснулись граждане в своих обращениях. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

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На приеме присутствовали заместители главы администрации, начальники управлений и отделов, в чьей компетенции находятся данные вопросы. Выслушали людей, обсудили пути решения озвученных проблем. Даны поручения ответственным лицам.

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