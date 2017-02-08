Сергей ЕСИН: «У всех футболистов на просмотре будет шанс проявить себя»

После первого контрольного матча с волгоградским «Ротором» главный тренер ФК «Океан» (Керчь) Сергей Александрович ЕСИН нашел время, чтобы ответить на вопросы журналиста сайта KerchINFO.com

Напомним, что 6 февраля керченский «Океан» провел первый контрольный поединок в зимнем межсезонье. Выигрывая после первого тайма со счетом 2:0, керчане в итоге проиграли 2:3.

— Сергей Александрович, поделитесь своим мнением о первом контрольном матче межсезонья. Тренерский штаб доволен проведенным спаррингом?

— Мы хотели получить игровую практику, поэтому сыграли двумя составами. Дали возможность всем футболистам себя проявить, поэтому результат — не главное. И если в первом тайме у нас было игровое преимущество, то во втором тайме уже соперник диктовал ход игры.

— Есть ли по Вашему мнению какая-то причина, почему игра так сложилась?

— Причина одна — это тренировочные сборы, это контрольный матч, которые мы проводим, чтобы проявились качества футболистов. Но, по крайней мере у нас все играли на своих позициях, каждый получил шанс себя показать.

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— Как Вы распределили игроков на игру? Может быть в первом тайме на поле вышли более сильные футболисты, потенциальная «основа» команды?

— Нет, нет. У нас нет деления на первый и второй состав. Все футболисты, которые сейчас находятся на учебно-тренировочных сборах, претендуют играть в основном составе.

— Отметить кого-то из футболистов хотите после этого матча?

— Кого-то конкретно выделять еще рано. Отмечу только то, что перед матчем у нас состоялось теоретическое занятие, на котором мы хотели донести до футболистов принципы нашей игры. Футболисты попробовали воплотить это на футбольном поле, и у них это получилось. У ребят, которые вышли во втором тайме были тоже неплохие моменты, но в силу грубейших ошибок в обороне они пропустили необязательные мячи.

— «Океан» впервые выехал на сборы за пределы Крыма, поэтому оцените игру и силу команды из Волгограда. Все-таки «Океан» второй год «варится» в одном и том же котле…

— «Ротор» показал себя с лучшей стороны. Это команда, которая бы претендовала на чемпионство в Крыму.

— Спасибо за интервью

Напомним, что уже сегодня, 8 февраля, керченский «Океан» сыграет второй контрольный матч. Соперником керчан будет «СКА» из Ростова-на-Дону. Матч состоится в 15:00 в Крымске.

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