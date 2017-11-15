Сергей Назаров: автоподходы к Керченскому мосту будут готовы к концу мая

Сегодня Керчь с рабочим визитом посетили вице-премьер Крыма Виталий НАХЛУПИН и заместитель Министра экономического развития РФ Сергей НАЗАРОВ. Республиканские власти проинспектировали ход строительных работ на объектах Федеральной целевой программы.

В частности, они осмотрели проблемные участки строительства автомобильных и железнодорожных подходов к Керченскому мосту (участок переустройства теплотрассы и строительство транспортной эстакады).

Как рассказал замминистра экономического развития РФ Сергей НАЗАРОВ, есть некоторые сложности в строительстве подходов с точки зрения их готовности к серьёзным потокам мостового перехода: «Здесь есть некоторые сложности того, для того чтобы синхронизировать сроки, а также по ряду объектов пересечения действующей городской сети теплотрасс, газопроводов. С учётом того, что уже сегодня начат отопительный сезон, сроки по выносу этих объектов конечно переносим, по истечение отопительного сезона. Мы сегодня так посмотрели, наверное, к концу мая уже будут готовы автомобильные подходы. И, соответственно, можно будет беспрепятственно принимать весь автомобильный поток с мостового перехода».

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Ещё один вопрос, касающийся автоподходов – это дорога к крепости Керчь. Сейчас, по словам Сергея НАЗАРОВА, есть ограничение возможностей передвижения в крепость: «Город готовит проектное решение по строительству дороги, необходимо в короткие сроки реализовать этот проект, чтобы в город можно было попасть туристам. Ну, и по самой крепости нужно провести противоаварийные работы, с пониманием того, что там увеличится количество туристов, посещающих крепость. Проект делает город, по готовности проекта в течение следующего года необходимо эту дорогу будет построить. Ещё нужно будет определить источник финансирования, поскольку данной дороги нет в программе ни в Республиканской, ни в федеральной».

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