Серия ДТП в Керчи продолжается

В Керчи продолжает увеличиваться печальная статистика дорожно-транспортных происшествий. Вчера под колеса автомобиля угодил еще один пешеход.



Авария случилась в 15:05. Водитель автомобиля «ОПЕЛЬ КОРСА» 1985 года рождения двигался по улице Свердлова. Проезжая со стороны улицы Марата в сторону улицы Айвазовского, автомобиль совершил наезд на пешехода. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

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ДТП произошло напротив дома №54. Пешеход 1987 года рождения переходил проезжую часть в установленном месте по пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате происшествия пешеход получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также ушиб мягких тканей головы.



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