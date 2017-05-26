«Серые» свалки в Керчи на карте ОНФ

В Крыму организацией «Общественный народный фронт» проводится акция, под названием «Генеральная уборка», предназначенная для определения несанкционированных мусорных свалок на территории полуострова. Керчь тоже участвует в проекте. И если еще около месяца назад отмеченных свалок на карте не было, то на данный момент две все-таки появились.

Первая расположена между группой домов в районе «Красная Керчь» и садовым кооперативом «Луч». Как отмечается, свалка уже находится в работе. Жители Керчи обращались в городскую администрацию. Там жалобу переслали в администрацию Ленинского района, сказав, что свалка не относится к городу. В администрации Ленинского района по кадастровой карте выяснилось , что эта свалка относится к городу Керчь. И администрация Ленинского района отослала жалобу обратно в керченскую администрацию. Но там опять отказались от неё, написав, что эта территория лесничества и лесничество должно убирать.

Поскольку контактов лесничества у жителей нет, им пришлось самим пытаться убрать мусор, однако размеры свалки таковы, что своими силами жителям просто не справиться.

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Второй же свалкой, отмеченной на карте, является городская свалка Керчи. В обращении керчан отмечено, что она не соответствует нормам, постоянно горит и отравляет воздух. Жители отмечают, что ее давно пора закрывать. Но кроме обещаний это сделать, пока ничего не происходит.

Так или иначе, карта несанкционированных свалок – интерактивная, скопления мусора отмечать на ней можно и нужно. Тем более, что проект работает. При помощи этой карты и самих представителей ОНФ выявлено порядка 90 свалок, большая часть которых уже на рассмотрении или в работе.

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