Серьёзная утренняя авария в Керчи (фото)

Рано утром в Керчи произошло ДТП. Две машины не смогли разминуться, совершая маневр.

В Керчи на районе им. Войкова произошла авария. Около 6:50 утра по ул. Генерала Петрова, недалеко от заправки «Атан» столкнулись автомобиль «Кia Soul» и автомобиль «ВАЗ 2112».

Причиной аварии, по предварительной информации, стало нарушения правил дорожного движения: водитель «Кia», выезжая со второстепенной дороги, не пропустил «ВАЗ 2112».

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На место аварии оперативно прибыли сотрудники ГИБДД. Количество пострадавших остаётся не известным, но на место происшествие присутствуют следы крови и наличие скорой помощи.

Фото: Нияра Адырова



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