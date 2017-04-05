Сеть Мебельных салонов «ПАЛЛАДА» «ЮРАНА» «АТЛАНТ»

Ваш неповторимый стиль!

У нас вы можете приобрести Мягкую мебель, офисную (под заказ) ,классические и современные спальни, кухни под заказ классического и современного дизайна, гостиные, КАМИНЫ , мебель малых форм, прихожие классического и современного дизайна, все это в нашем салоне в наличии и под заказ.

Мы предлагаем большой выбор электрокаминов от компании InterFlame. Компания является эксклюзивным дистрибьютером всемирно известного бренда ClassicFlame(США) на территории России и поставляет электрические камины. А также является официальным представителем Российских торговых марок InterFlame, Экстер/Exter, предлагает электрокамины, декоративные камины, порталы для каминов и аксессуары в Москве.

Как нас НАЙТИ

Мебельный салон «ПАЛЛАДА» ул. Марата 2, ост. Куор ,тел.+7 36561 28279 ,+79891676852

Мебельный салон «ЮРАНА» ул.Казакова 37, 2й этаж, ост. Казакова, тел. +7 36561 68186

Мебельный салон «АТЛАНТ» ул. Орджоникидзе 37, 2й этаж, ост.Дружба, тел +7 36561 33036

P.S при заказе товара от 20000 тыс.руб. действует скидка 10%

Доставка в черте города под подъезд бесплатная, сборка, гарантия качества!



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