Севастопольские угонщики взяли покататься грузовик у керчанина

В дежурную часть Нахимовского района обратился 57-летний житель Керчи. Он сообщил об угоне транспортного средства – сумма ущерба составила 900 тысяч рублей.

По информации пресс-службы УМВД России по Севастополю, керчанин зашел в магазин, а когда вернулся на улицу не нашел транспортное средство на месте, куда его припарковал ранее.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска обнаружили брошенный на обочине автотранспорт. Неподалеку от него полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний житель города.

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Также сотрудники полиции установили, что совместно со злоумышленником в кабине автомобиля находился его 42-летний приятель, который совершил кражу денег из бардачка. Он также был задержан по «горячим следам».

Теперь угонщикам «Камаза» грозит уголовная ответственность за неправомерное завладение автомобилем и кражу.

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