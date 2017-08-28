Шаг за шагом: как установят арку на фарватерные опоры

На фарватере Керченского моста вот-вот начнется долгожданная операция поднятия железнодорожной арки. По оценкам экспертов, процедура займет около 7 часов.

Подъем арки будет осуществляться с помощью 16 домкратов, установленных по 8 штук с обеих сторон. Такие домкраты смогут выдержать нагрузку размером более 10 тысяч тонн, т. е. никаких сложностей с распределением нагрузки не возникнет, ведь сама арка весит 6 тысяч тонн.

От домкратов вниз к концам арки протянуты «пряди» тросов, по 43 штуки в каждой. На данный момент происходит процедура проверки, фиксирования и освидетельствования. Специалисты проверяют правильность и надежность закреплений.

Далее на домкраты начнут давать нагрузку. Каждый домкрат получит нагрузку в 100 тонн и профессионалы посмотрят, как реагируют домкраты и все ли в порядке. Эта процедура будет повторятся несколько раз с увеличением нагрузки на домкраты. Каждый этап тщательно проверяют и контролируют эксперты.

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Прежде чем начать саму процедуру подъема, арка будет «подвешена» на домкратах на расстоянии 1 метра и в таком состоянии она будет находится 1 час.

Только после этого начнется ее подъем, который продлится 7 часов. Далее арка будет закреплена, а Керченский пролив открыт для судоходства.

Во время подъема арки с обеих ее сторон будут стоять два главных инженера, чьей задачей станет контроль процесса поднятия.

После этого монтажные работы на железнодорожной арке продлятся еще целый месяц, однако никаких препятствий для судоходства в Керченском проливе этот процесс не представит.

О том, что арка установлена, можно будет узнать по судовой сигнализации, которая включится как раз в тот момент, когда закончится процедура поднятия.

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