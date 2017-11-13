Шампанское подорожает к новогодним праздникам

Цены на шампанское к Новому году вырастут на 10-15%. Такие прогнозы дают в Национальной торговой ассоциации и Российской ассоциации экспертов рынка ритейла. Подорожание связано с неурожаями в Европе, в частности в провинции Франции – Шампани – пишет газета «Известия».

Как отмечают в Национальной торговой ассоциации, не стоит ждать серьёзных подорожаний на недорогие игристые вина, поскольку в этой категорий выбор для потребителя достаточно большой. А вот любителям элитного алкоголя стоит взять на заметку тот факт, что французское шампанское подорожает на 15%. Также возможен рост цен на коньяк и виски.

Росассоциация экспертов рынка делает прогнозы на подорожание шампанского в 5-15% в массовом и среднем ценовых сегментах, при этом цены премиум-напитки, по их прогнозам, останутся прежними.

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Отечественные производители игристых вин надеются, что в декабре будут пересмотрены минимальные цены на игристые вина (розничный минимум на шампанское сейчас – 164 рубля за 0,75 л). В целом, специалисты считают, что спрос, даже несмотря на возможные подорожания, на алкоголь не упадёт.



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