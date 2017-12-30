Шах и мат: Маргарита Потапова продолжает доказывать свое мастерство

Керчанка Маргарита ПОТАПОВА получила персональное приглашение на Международный шахматный турнир «Мемориал Дорошкевича». С соревнований наша землячка вернулась с четырьмя победами.



Турнир по шахматам состоялся в п. Лоо (Сочи) с 20 по 28 декабря 2017 года. В рамках конкурса за призы боролись 118 участников из России, Белоруссии, Украины и Армении.

Организаторами Международного шахматного турнира «Мемориал Дорошкевича» выступили Краснодарская краевая шахматная федерация «Кубань» и компании «Арчибальдчесс» (президент федерации и генеральный директор компании – Сергей БЕШУКОВ).

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Директором турнира стал Евгений АТАРОВ (г. Москва). Конкурс проходил в большом курортном комплексе «Аквалоо» при поддержке федерации шахмат ЮФО.

Международный турнир состоял из 9 туров, в 4 из которых Маргарита ПОТАПОВА одержала победы, 2 проиграла, и 3 тура окончились вничью. В целом, керчанка заняла 3 место среди женщин.

«Выступление достойное и, конечно, Маргарита получила бесценный опыт», – рассказывает мама керчанки Татьяна.

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