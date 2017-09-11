Шахматный фестиваль «Боспор 2017» подвел итоги

В ресторане «На Дворянской» 10 сентября прошла церемония закрытия и награждение победителей и призёров основных турниров Этапа Кубка России Всероссийского шахматного фестиваля » Боспор 2017″. Соревнования проходили с 1 по 10 сентября.

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В рамках фестиваля прошли два блиц-турнира, турнир по рапиду, судейский семинар, четыре основных турнира с классическим контролем. В основных турнирах приняли участие 35 шахматистов из Керчи, Санкт-Петербурга, Тулы, Севастополя и Нижнего Новгорода. Круговая система . Контроль времени по 60 мин + 30 секунд на ход каждому игроку.

Шахматный фестиваль «Боспор 2017» итоги

Турнир Этап Кубка России среди детей до 9 лет

1. Клещёв Семён ( Нижний Новгород)

2. Мугенов Вадим ( Тула)

3. Якунин Никита (Керчь)

Турнир Этап Кубка России среди детей до 11 лет

1. Лапин Артём ( Санкт-Петербург)

2.. Магла Георгий (Керчь)

3 Шаповалов Максим (Керчь)

Юношеский турнир до 15 лет

1.Сидоров Дмитрий (Керчь)

2.Моисеев Александр (Керчь)

3. Гуменюк Мария (Керчь)

Опен-турнир

1. Потапова Маргарита (Керчь)

2. Соатов Тимур (Керчь)

3. Ильина Наталья ( Санкт-Петербург)

Призёров и победителей фестиваля «Боспор 2017» наградили председатель шахматной федерации г. Керчь Кабанов Максим и исполнительный директор федерации шахмат республики Крым Гордык Любовь.

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