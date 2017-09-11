Шахматный фестиваль «Боспор 2017» подвел итоги

В ресторане «На Дворянской» 10 сентября прошла церемония закрытия и награждение победителей и призёров основных турниров Этапа Кубка России Всероссийского шахматного фестиваля » Боспор 2017″. Соревнования проходили с 1 по 10 сентября.
Читайте: Керченские школьники поучаствовали в игре «Патриот»
В рамках фестиваля прошли два блиц-турнира, турнир по рапиду, судейский семинар, четыре основных турнира с классическим контролем. В основных турнирах приняли участие 35 шахматистов из Керчи, Санкт-Петербурга, Тулы, Севастополя и Нижнего Новгорода. Круговая система . Контроль времени по 60 мин + 30 секунд на ход каждому игроку.
Турнир Этап Кубка России среди детей до 9 лет
1. Клещёв Семён ( Нижний Новгород)
2. Мугенов Вадим ( Тула)
3. Якунин Никита (Керчь)
Турнир Этап Кубка России среди детей до 11 лет
1. Лапин Артём ( Санкт-Петербург)
2.. Магла Георгий (Керчь)
3 Шаповалов Максим (Керчь)
Юношеский турнир до 15 лет
1.Сидоров Дмитрий (Керчь)
2.Моисеев Александр (Керчь)
3. Гуменюк Мария (Керчь)
Опен-турнир
1. Потапова Маргарита (Керчь)
2. Соатов Тимур (Керчь)
3. Ильина Наталья ( Санкт-Петербург)
Призёров и победителей фестиваля «Боспор 2017» наградили председатель шахматной федерации г. Керчь Кабанов Максим и исполнительный директор федерации шахмат республики Крым Гордык Любовь.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: