Шахматный турнир в честь Дня Победы

В Керчи прошёл шахматный блиц-турнир, приуроченный к Дню Победы. В нем приняли участие 15 участников.

В воскресение, 7 мая, в преддверии Дня Победы, в ресторане «На Дворянской» состоялся блиц-турнир, посвящённый 72 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 15 участников, круговая система, по 5 минут каждому игроку на партию, 14 туров. Судья Соатов Тимур.

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Итоговая турнирная таблица выглядит следующим образом:

1 место с замечательным результатом 13,5 очков из 14 возможных занял Абакаров Александр

2 место — Сердюков Иван ( 12,5 очков)

3 место — Потапова Маргарита( 11,5 очков).

Редакция KerhcINFO.com поздравляет победителя и призёра с хорошими результатами.

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