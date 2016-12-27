Керченская городская администрация уже открыла вакансию на должности, которые освободили Олег Шевченко и Богдан Жорняк. Об этом сообщил глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев.

«Резюме поступают ежедневно, но будет очень тщательный отбор, чтобы больше не допустить таких ситуаций», – заверил Подлипенцев.

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Рассматривать резюме, которых уже поступает большое количество, горсовет планирует после новогодних праздников.

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