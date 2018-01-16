Шесть керчан получили золотые знаки ГТО

Шестерых керчан в понедельник наградили золотыми знаками отличия ГТО. Торжественная церемония награждения прошла в городской Администрации.

Как сообщил на своей странице в социальной сети Facebook глава Администрации Сергей БОРОЗДИН, хорошие результаты нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса показали участники XI ступени (70 лет и старше).

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Среди них – замдиректора по безопасности школы № 28 Юрий БИЗУНОВ, преподаватель физического воспитания керченского технологического техникума Виталий МИЛЮХИН, руководитель физического воспитания керченского технологического техникума Сергей БИХОВЕЦ, мастер производственного обучения этого же образовательного учреждения Ирина УШАКОВА, учитель физкультуры школы № 13 Татьяна ПОДУРЕЦ, ученица этого учебного заведения Алина ЛЮСАЯ.

Глава Администрации поздравляет спортивных керчан и желает дальнейших побед.

Фото: FB Сергей БОРОЗДИН

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