Шесть керченских студентов получили звания исследователей

В Керченском государственном морском технологическом университете прошла торжественная церемония. Руководство ВУЗа отметило студентов, занимающихся активной научной деятельностью.

В этот четверг, 28 сентября, в КГМТУ прошла торжественная церемония присвоения званий «Студент-исследователь» лучшим учащимся университета.

Для учебного заведения это событие стало историческим, ведь проводилось впервые. Звание «Студент-исследователь» в этом году было присвоено 6 студентам: Веренич Валерии, Яшиной Виктории, Влащуку Владиславу, Пачиновой Виктории, Курдогло Марии, Захаровой Юлии.

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Юноша и девушки обучаются по различным направлениям подготовки (от социальной работы до бухгалтерского учета), однако их объединило одно – любовь к науке и научно-исследовательской работе. Студенты показали высокий научный потенциал, за что им и было присвоено столь почетное звание.

Следует отметить, что процедура «отбора» лучших студентов была довольно сложной и скрупулезной. В учет принимались все заслуги ребят: участие в конференциях и олимпиадах, написание научных статей или исследовательских работ.

Редакция сайта КерчьИНФО поздравляет молодых ученых и желает им дальнейшего успеха и научного продвижения.

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