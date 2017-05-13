Шесть причин купить квартиру в Севастополе в новострое у Севпроектмонтаж

Светлая и большая квартира в новом доме на берегу моря – мечта тысяч россиян. Воплотить мечту в реальность поможет севастопольская компания Севпроектмонтаж.

Шесть причин купить квартиру в новострое в Севастополе напрямую у застройщика.

Аргумент №1. Качество дома

Жилые комплексы от Севпроектмонтаж выглядят современно и престижно. Монолитный каркас обеспечивает конструкциям повышенную прочность. А внутренние перегородки из популярного газобетона гарантируют комфортный микроклимат в помещении при любой погоде за окном.

В домах установлены лифты Wittur (Германия). Они отличаются высоким уровнем безопасности и комфорта для пассажиров (допустимый уровень вибрации и шума, отличная вентиляция).

Прилегающая к ЖК территория облагорожена за счет застройщика. Рядом с домом наверняка будут детские и спортивные площадки, аккуратные газоны и клумбы, удобные парковки и подъезды для авто.

Аргумент №2. Месторасположение ЖК

Гагаринский район Севастополя (именно там Севпроектмонтаж строит свои жилые комплексы) ценят за развитую инфраструктуру. В пешей доступности – все, что нужно для комфорта городского жителя: от рынков и супермаркетов до парков и пляжей.

Аргумент №3. Состояние квартиры на момент сдачи дома в эксплуатацию

В квартирах от Севпроектмонтаж к финишному ремонту можно приступать сразу после получения ключей. Стены подготовлены под обои, а пол – под ламинат или линолеум.

В каждой квартире установлены счетчики (на электричество, воду и отопление) и радиаторы, окна и двери, подведены инженерно-технические коммуникации.

Аргумент №4. Чистота сделки

Компания Севпроектмонтаж одной из первых в Крыму официально перешла в законодательное поле РФ. Договора с покупателями (ДДУ) заключаются с соблюдением юридических требований. У застройщика есть вся разрешительная документация (ее можно скачать на странице компании по каждому объекту).

Аргумент №5. История компании

На рынке первичной недвижимости Крыма застройщик работает больше десяти лет. За это время Севпроектмонтаж сдал в эксплуатацию шесть жилых комплексов.

По каждому из них раз в две-три недели публиковались реальные фотоотчеты.

Аргумент №6. Цена

Для продажи квартир в своих комплексах компания не привлекает посредников. Благодаря этому она удерживает адекватные цены на недвижимость.

Отдел продаж гарантирует юридическое сопровождение сделки на всех ее этапах!

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