Шиномонтаж ПИТ-СТОП: «У нас есть всё, что вам нужно!»

Ноябрь 16 20:14 2017

У нас есть всё, что вам нужно – новое современное оборудование, профессиональный подход, быстрое и качественное выполнение работ, и все это по доступной цене! 

Спектр услуг по шиномонтажу и ремонту резины:

— Доступный шиномонтаж для легковых машин с разным диаметром колес;
— Балансировка колес;
— Ремонт шин методом горячей вулканизации;
— Ремонт шин с боковым порезом;
— Ремонт и устранение грыж;
— Ремонт и устранение проколов на шине;
— Монтаж и демонтаж шин с технологией «RunFlat»;
— Шиномонтаж низкого профиля шин.

Телефон: 8 978 262 0025
Наш адрес: Гудованцева 2/12 за Чебуречной (Кирова 37) рядом с автомойкой
https://vk.com/shinomontazhkerch 
https://ok.ru/pitstopkerch

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