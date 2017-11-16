Шиномонтаж ПИТ-СТОП: «У нас есть всё, что вам нужно!»

У нас есть всё, что вам нужно – новое современное оборудование, профессиональный подход, быстрое и качественное выполнение работ, и все это по доступной цене!

Спектр услуг по шиномонтажу и ремонту резины:

— Доступный шиномонтаж для легковых машин с разным диаметром колес;

— Балансировка колес;

— Ремонт шин методом горячей вулканизации;

— Ремонт шин с боковым порезом;

— Ремонт и устранение грыж;

— Ремонт и устранение проколов на шине;

— Монтаж и демонтаж шин с технологией «RunFlat»;

— Шиномонтаж низкого профиля шин.

Телефон: 8 978 262 0025

Наш адрес: Гудованцева 2/12 за Чебуречной (Кирова 37) рядом с автомойкой

https://vk.com/shinomontazhkerch

https://ok.ru/pitstopkerch

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