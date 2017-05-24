«Школа безопасности» от МЧС: керчане стали лучшими в Крыму

Команда школьников из Керчи одержала победу на Республиканском этапе Всероссийских соревнований «Школа безопасности». В мероприятии приняли участие ученики из 7 городов республики.

В Симферопольском районе (с. Опушки) на базе Федерального автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Крымский учебный центр Федеральной противопожарной службы» Главного управления МЧС России по Республике Крым состоялся Республиканский этап Всероссийских соревнований «Школа безопасности».

Соревнования проводяться с целью пропаганды среди подрастающего поколения здорового образа жизни и для формирования у школьников необходимых знаний и навыков действий в чрезвычайных происшествиях, а также для воспитания взаимопомощи и мужества.

Участникам соревнований пришлось не только преодолеть нелёгкую полосу препятствий, но и побороться за титул «Юный спасатель». Для этого детям предложили пройти «пожарную эстафету» и показать знания в сфере ОБЖ в силовой части мероприятия.

Важно отметить, что соревновались, как мальчики, так и девочки: демонстрировали навыки настоящий огнеборцев, осуществляли боевое развёртывание, прокладывание рукавной линии и даже стреляли по мишеням из пожарного ствола.

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В результате напряжённой борьбы судейская коллегия определила следующих победителей: по равенству очков определены два победителя соревнований — команда города Керчь и команда города Феодосия.

В результате напряженной борьбы судейская коллегия определила следующих победителей: по равенству очков определены два победителя соревнований — команда города Керчь и команда города Феодосия, 2 место – команда Белогорского района, 3 место – команда Ленинского района.

Керченские победители выражают отдельную благодарность сотрудникам 3 пожарно-спасательного отряда и лично начальника — Панасецкого Петра Петровича и начальника 15 ПСЧ Мастипана Алексея Викторовича за помощь в подготовке ребят к соревнованиям.

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