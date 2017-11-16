Школа или музей: властям пора принять решение по гимназии им. Короленко

Родители учеников гимназии №2 им. Короленко возмущены ситуацией, которая сейчас происходит вокруг учебного заведения. Не раз тему перепрофилирования школы в музей керчане обсуждали не только с властями Керчи, но и Крыма. Однако после ответов чиновников возникает ещё больше вопросов. Сегодня представители родительского комитета пришли в редакцию КерчьИНФО и познакомили нас с ситуацией изнутри.

«Непонятно будет ли в школе музей? А если будет, то в какую школу отправятся наши дети?». Эти вопросы мучают родителей уже несколько месяцев. В октябре из официального заявления Министра образования, науки и молодёжи Крыма Натальи ГОНЧАРОВОЙ стало известно, что в школе не будет музея.

Этому заявлению предшествовала поездка керчан в Симферополь к главе Республики Сергею АКСЁНОВУ.

Он дал чёткое понимание жителям Керчи, что, во-первых – в России музеи не открывают за счёт школ, во-вторых, ребёнок ходит в школу по месту проживания. Сергей АКСЁНОВ при родителях звонил главе Керченской Администрации Сергею БОРОЗДИНУ, а также Наталье ГОНЧАРОВОЙ, выразив непонимание того, как это у детей можно отобрать школу.

После приёма у главы Республики родители отправились на приём к Сергею БОРОЗДИНУ, который рассказал, что по вопросу ремонта школы готовится проектно-сметная документация, будет проведён тендер на определение подрядчика ремонта. Родители успокоились.

Вчера в город приезжал замминистра экономического развития РФ Сергей НАЗАРОВ, который озвучил шокирующее для родителей заявление – школы в здании Гимназии больше не будет.

Взамен гимназии Короленко власти предлагают переехать в школу №23. Родительский комитет с этим вариантом категорически не согласен: «Нам предлагают школу на Ворошилова, 8. Но как, живя в центре города, ездить на Индустриальное шоссе, как дети будут туда добираться? Школы №1 и №9 – переполнены. И куда нам деваться? От Самойленко до Марата нет ни одной школы. Мы добиваемся, чтобы дети ходили в нашу школу. А не ездили в другой район. Но места под неё нет. Кто-то, по-видимому, хочет забрать себе престижное здание в центре города».

Редакцию КерчьИНФО ознакомили с официальным ответом Минобразования по итогам всех встреч родителей с чиновниками. Ответ был написан 9 ноября.

Главная мысль в ответе – такая: «В ходе проведения проектно-изыскательных работ, установлено, что здание Школы-гимназии №2 является объектом культурного наследия республиканского значения, что не позволяет провести его реконструкцию в установленные сроки. Администрация Керчи в настоящее время сейчас готовит пакет документов для проведения капитального ремонта здания школы».

Проведение капитального ремонта в здании обозначает, то, что всё-таки школа останется школой.

P.S. Здание гимназии находится на реставрации с сентября этого года. Сейчас дети расформированы по школам №5, №25, №2. Как отмечается в официальном ответе Минобразования Крыма, «учащиеся переведены в близлежащие общеобразовательные учреждения, в которых созданы условия для обучения, соответствующие требованиям санитарным норм и правил, в том числе обучение организовано в первую смену». Но, по словам родителей, условия не такие уж хорошие: «В пятой школе детям не всегда разрешают заниматься в спортзале физкультурой, потому что эти залы для их учеников, не всегда пускают даже в столовую. Нельзя зайти родителям, посмотреть, как дети учатся».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

