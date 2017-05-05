Школьникам рассказали о противодействии терроризму

Сотрудники отдела по противодействию терроризму и взаимодействию с учреждениями здравоохранения прочитали лекцию для школьников.
В школе №26, третьего мая, отделом по противодействию терроризму и взаимодействию с учреждениями здравоохранения Администрации города Керчи проведена лекция для 10,11 классов.
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Тема лекции – «Недопущение актов нацизма, их проявления, а также вербовки в ряды террористических организаций», «О сущности экстремизма, его видах, последствиях за действия граждан в пособничестве экстремистам и организациям, осуществляющим экстремистскую деятельность».
Учащимся также продемонстрирован документальный фильм, раскрывающий сущность вербовки в террористические организации.
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