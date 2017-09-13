Школьникам рассказали об истории Керчи

Детская библиотека им. В. Дубинина проводит мероприятия, посвященные Дню города. Первым из них стал историко-краеведческий калейдоскоп «Свой край, люби и знай!», в котором участвовали шестиклассники школы №9. Об этом сообщает пресс-служба Администрации города.

Школьникам было предложено просмотреть небольшой фильм об истории нашего города. Затем библиотекарь Е.Я. Тимофеева с помощью презентации «Вечный город» рассказала ребятам о том, какие названия носил наш город в разное время, какие народы населяли Керчь, а также о керченских археологических достопримечательностях и находках.

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А разнообразить мероприятие помогли пазлы с видами нашего города, которые ребятам нужно было составить, команда-победитель получила в подарок магниты с фотографиями Керчи.

Знать свою историю очень важно, и мы уверены, что знания, полученные в библиотеке, помогут детям посмотреть на наш город по-новому, а также будут способствовать стремлению узнавать его загадочное прошлое.

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