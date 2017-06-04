Шлагбаумскую площадь в Керчи приведут в порядок

В частности, ремонт коснется перекрестка с круговым движением на пересечении улиц Пирогова –Шлагбаумская – Чкалова — Комарова. На эти цели из городского бюджета поступит почти 5 миллионов рублей.

В рамках выполнения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного назначения, управление единого заказчика администрации Керчи опубликовало тендер – исполнителю предстоит устранить дефекты дорожного полотна и нанести новую разметку.

Читайте: Ремонт дорог в Керчи: очередь дошла до «Дружбы»

Как стало известно журналистам сайта KerchINFO, исполнителя определят в скором времени, восстановление дорожного полотна должно быть произведено за пару недель. В документах тендера указана сумма контракта – 4 миллиона 949 рублей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

