Шоу-балет «Алиса» приглашает керчан встретить весну

В Керчь пришла настоящая весна, на календаре — март, на улице светит солнышко, а за окном цветут подснежники. Ежегодно в эту пору года шоу—балет «Алиса» приглашает всех керчан встретить весну в рамках концерта «Viva, Весна!». Этот год не стал исключением. Шоу—балет Галины Шалмановой «Алиса» приглашает жителей и гостей Керчи насладиться великолепным концертом «Viva, Весна!» и зарядиться на нём морем положительных эмоций на весь год.

Грандиозное мероприятие состоится 12 марта в 17:00 на сценической площадке ДК «Корабел», в рамках масштабного концерта выступят лучшие творческие коллективы города. Пришедших гостей ждут яркие зрелищные танцевальные номера, вокальные выступления лучших керченских исполнителей, прекрасное музыкальное оформление и интересная развлекательная программа.

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Грандиозное шоу «Viva, Весна!» подарит керченской публике незабываемые эмоции радости и эстетического наслаждения! Приходите и не останетесь равнодушными! Билеты можно купить в кассе ДК «Корабел». Льготные категории семей и детей могут заранее получить бесплатные билеты на концерт, при предъявлении необходимых документов.



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