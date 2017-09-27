Шторм на переправе: в Керчи работает штаб оперативного реагирования

Пока в Керчи сохраняется штормовая ситуация, а паромное сообщение не функционирует, в городе создан Штаб оперативного реагирования в условиях чрезвычайных ситуаций. Об этом в комментарии редакции сайта КерчьИНФО рассказал заместитель главы администрации Евгений АДАМЕНКО.

Штаб возглавил глава администрации города Сергей БОРОЗДИН. В штабе также работают представители различных городских служб и ведомств: МЧС, коммунальные службы, полиция. Штаб работает в круглосуточном режиме.

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Благодаря работе штаба, на паромной переправе установлены две точки с полевыми кухнями. Люди, застрявшие из-за непогоды на паромной переправе «Порт Крым» обеспечены горячим питанием два раза в день. Также происходит бесплатная раздача горячего чая и питьевой воды.

В данный период администрация города Керчи занимается обустройством спальных мест. На переправе дежурит карета скорой помощи и сотрудники МЧС.

На данный момент задействованы все силы ООО «Морская дирекция» и руководства города для того, чтобы снабдить всем необходимым людей, которые оказались в плену шторма.

Напомним, движение паромов через Керченский пролив было остановлено почти 40 часов назад. По обе стороны Керченского пролива на переправе «Порт Крым – Порт Кавказ» скопилось более 2 тысяч транспортных средств.

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