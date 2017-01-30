В интернете стремительно набирает популярность видео с ярким названием «Керченский мост снесло из-за шторма». Видео опубликовано на канале, который не вызывает доверия, и на нем сложно определить место съёмки, но оно безудержно набирает просмотры на сервисе youtube, заставляя «хейтеров» злорадствовать.

На видео видно, как волны огромной высоты, сносят все на своем ходу и не оставляют ни малейшего шанса на спасение строительной технике.

О каком же шторме идёт речь, если в Керчи и на Тамани все спокойно, и даже паромная переправа работает в штатном режиме?

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Редакция KerchINFO.com не поленилась найти, что на самом деле демонстрируется на видео. Как оказалось, видео, которое пугает людей разрушением Керченского моста, было сделано 14 декабря 2009 года в Сочи. Тогда, 7 лет назад, там действительно бушевала стихия.

А с Керченским мостом все в порядке. Рабочие продолжают строительство, и работы идут с опережением графика. Увидеть, как продвигается «стройка века» можно на страницах сайта KerchINFO.com

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