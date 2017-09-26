Шторм в Керчи: переправы ждут 500 автомобилей

В водах Керченского пролива бушует шторм. Керченская паромная переправа приостановила функционирование около 23:00. За ночь ожидания в накопителях собралось около 500 транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Морская дирекция».

За 10 часов (с момента закрытия переправы) на кавказской стороне скопилось 200 легковых автомобилей, 40 автобусов и 70 фур. С крымской стороны этот показатель составляет 150 легковых автомобилей, 15 автобусов и 40 фур.

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Напомним, что сохранение штормовой погоды продлиться до 29 сентября.

Оператор, в свою очередь, советует воздержаться от поездок с помощью парома через Керченский пролив.

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