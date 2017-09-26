«Сибирское здоровье»: сила и красота от природы

«Сибирское здоровье»: сила и красота от природы
Сентябрь 26 18:00 2017

Для любителей натуральной продукции и здорового образа жизни магазин «Сибирское здоровье» по улице Ленина, 42 предлагает широкий ассортимент товаров:
– Витаминно-минеральные комплексы
– Натуральный спортпит
– Органическая косметика
– Средства для ухода за домом.

!!! ВНИМАНИЕ !!! Ежемесячно более 60 выгодных акционных предложений из разных категорий товаров.
Самые выгодные предложения сентября можно посмотреть на официальном сайте: https://ru.siberianhealth.com/ru/shop/actions/ 

Всегда рады Вас видеть в гостях!
Сибирское здоровье Керчь, ул. Ленина, 42
Телефон: +7 978 830 60 55

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!