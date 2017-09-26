«Сибирское здоровье»: сила и красота от природы

Для любителей натуральной продукции и здорового образа жизни магазин «Сибирское здоровье» по улице Ленина, 42 предлагает широкий ассортимент товаров:

– Витаминно-минеральные комплексы

– Натуральный спортпит

– Органическая косметика

– Средства для ухода за домом.

!!! ВНИМАНИЕ !!! Ежемесячно более 60 выгодных акционных предложений из разных категорий товаров.

Самые выгодные предложения сентября можно посмотреть на официальном сайте: https://ru.siberianhealth.com/ru/shop/actions/

Всегда рады Вас видеть в гостях!

Сибирское здоровье Керчь, ул. Ленина, 42

Телефон: +7 978 830 60 55

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