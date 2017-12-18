Сигнал от Аксёнова: не выполнил поручение – уволен!

Глава Республики Крым Сергей АКСЁНОВ совместно с членами Совета министров начали оценивать «исполнительность» чиновников полуострова по итогам выездных приёмов граждан. Первым в списке оказался глава Администрации Бахчисарайского района Владимир УДАХИН. Он не справился с задачей – в результате чего – с должности снят.

Как сообщил Сергей АКСЁНОВ на своей странице в социальной сети Facebook, Владимир УДАХИН по требованию главы Республики написал заявление об увольнении: «К большому сожалению, глава администрации с поставленными задачами не справился. Половина поручений даже не была рассмотрена, а та часть, которая выполнена, не соответствует ни логике, ни здравому смыслу. В первую очередь это касается работы МУПа Бахчисарайского района. За прошедшее время с момента нашего визита в Бахчисарайский район до сих пор не был сформирован четкий план работы учреждения. Более того, несмотря на то, что работникам МУПа была выплачена одна задолженность по заработной плате, уже успела образоваться новая».

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Сергей АКСЁНОВ подчёркивает, что такое решение – сигнал для всех глав администраций Республики Крым, по его словам выездные приёмы граждан проводятся не для парада или пиара, а для выявления реальных вопросов, которые касаются местного населения: «В этой связи, если по итогу наших поездок не будут приняты решения, то уже моими силами будут приниматься организационные выводы. При этом, если так случилось, что проблему гражданина решить силами муниципалитета невозможно, необходимо приложить все усилия, чтобы объяснить сложившуюся ситуацию, максимально вникнуть в суть проблемы и выходить с предложениями и инициативами на республиканский уровень» – уточнил глава Республики Крым.

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В Керчи выездной приём граждан членами Совета министров Крыма проходил в конце ноября. Среди многочисленных жалоб керчан – плохие дороги, водоснабжение нескольких городских районов, проблемы жилищного фонда, доступности медицинских услуг, работа управляющих компаний, а также проезд в общественном транспорте. Глава керченской Администрации Сергей БОРОЗДИН большинство из этих вопросов – контролирует. Так, было проведено несколько совещаний с коммунальными предприятиями города, перевозчиками и водителями городского транспорта, решаются вопросы с аварийным жильём.



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